Туреччина планує відкрити внутрішній туризм: без "шведського столу" і all inclusive

Готелі Туреччини відмовляться від "шведського столу" і системи all inclusive після того, як закінчиться епідемія коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Міністра туризму Мехмет Ерсой заявив, що внутрішній туристичний сезон планується відкрити в кінці травня.

"Якщо ми не зіткнемося з новими проблемами в ході подій, внутрішній туристичний рух почнеться в кінці травня. Туристичний сезон відкриється контрольованими внутрішніми рейсами", - сказав він.

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Аеропорти, готелі, ресторани, музеї і археологічні пам'ятники будуть обладнані відповідно до правил соціального дистанціювання. На місцях будуть розміщуватися медичний персонал та обладнання.

"Ми створили сертифікаційну раду і визначили правила сектора гостинності. Це цілий набір докладних правил. Ми зв'язуємося з керівниками об'єктів розміщення", - додав міністр.

Крім того, медичні установи та інфраструктура, включаючи відділення інтенсивної терапії та апарати штучної вентиляції легенів, навколо туристичних курортів будуть нанесені на карту і задокументовані для подання туроператорам.

За словами мерів курортних міст, великі готелі більше не будуть продавати путівки з системою "шведський стіл", щоб невеликі готелі і магазини могли залучити більше клієнтів.

"Ми очікуємо відродження туризму в наших селах, таких як Сеют, Селіміє і Бозбурун. В апарт-готелях і гостьових будинках буде багато відвідувачів", - сказав Мехмет Октай, мер південно-східного курортного міста Мармарис.

За його словами, вони розглядають такі заходи, як скорочення кількості лежаків на пляжах вдвічі. Також буде зменшено кількість людей на екскурсіях, в ресторанах і клубах скоротять кількість місць для дотримання дистанціювання, що може привести до збільшення цін.

Відкриття туристичних напрямків для іноземців орієнтовно планується на серпень.

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