Турция планирует открыть внутренний туризм: без "шведского стола" и all inclusive

Отели Турции откажутся от "шведского стола" и системы all inclusive после того, как закончится эпидемия коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Министра туризма Мехмет Эрсой заявил, что внутренний туристический сезон планируется открыть в конце мая.

"Если мы не столкнемся с новыми проблемами в ходе событий, внутреннее туристическое движение начнется в конце мая. Туристический сезон откроется контролируемыми внутренними рейсами", - сказал он.

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Аэропорты, гостиницы, рестораны, музеи и археологические памятники будут оборудованы в соответствии с правилами социального дистанцирования. На местах будут размещаться медицинский персонал и оборудование.

"Мы создали сертификационный совет и определили правила сектора гостеприимства. Это целый набор подробных правил. Мы связываемся с руководителями объектов размещения", - добавил министр.

Кроме того, медицинские учреждения и инфраструктура, включая отделения интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких, вокруг туристических курортов будут нанесены на карту и задокументированы для представления туроператорам.

По словам мэров курортных городов, крупные отели больше не будут продавать путевки с системой "шведский стол", чтобы небольшие гостиницы и магазины могли привлечь больше клиентов.

"Мы ожидаем возрождения туризма в наших селах, таких как Сеют, Селимие и Бозбурун. В апарт-отелях и гостевых домах будет много посетителей", - сказал Мехмет Октай, мэр юго-восточного курортного города Мармарис.

По его словам, они рассматривают такие меры, как сокращение количества лежаков на пляжах вдвое. Также будет уменьшено количество людей на экскурсиях, в ресторанах и клубах сократят количество мест для соблюдения дистанцирования, что может привести к повышению цен.

Открытие туристических направлений для иностранцев ориентировочно планируется на август.

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