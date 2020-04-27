Турция планирует открыть внутренний туризм: без "шведского стола" и all inclusive
Отели Турции откажутся от "шведского стола" и системы all inclusive после того, как закончится эпидемия коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.
Министра туризма Мехмет Эрсой заявил, что внутренний туристический сезон планируется открыть в конце мая.
"Если мы не столкнемся с новыми проблемами в ходе событий, внутреннее туристическое движение начнется в конце мая. Туристический сезон откроется контролируемыми внутренними рейсами", - сказал он.
Аэропорты, гостиницы, рестораны, музеи и археологические памятники будут оборудованы в соответствии с правилами социального дистанцирования. На местах будут размещаться медицинский персонал и оборудование.
"Мы создали сертификационный совет и определили правила сектора гостеприимства. Это целый набор подробных правил. Мы связываемся с руководителями объектов размещения", - добавил министр.
Кроме того, медицинские учреждения и инфраструктура, включая отделения интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких, вокруг туристических курортов будут нанесены на карту и задокументированы для представления туроператорам.
По словам мэров курортных городов, крупные отели больше не будут продавать путевки с системой "шведский стол", чтобы небольшие гостиницы и магазины могли привлечь больше клиентов.
"Мы ожидаем возрождения туризма в наших селах, таких как Сеют, Селимие и Бозбурун. В апарт-отелях и гостевых домах будет много посетителей", - сказал Мехмет Октай, мэр юго-восточного курортного города Мармарис.
По его словам, они рассматривают такие меры, как сокращение количества лежаков на пляжах вдвое. Также будет уменьшено количество людей на экскурсиях, в ресторанах и клубах сократят количество мест для соблюдения дистанцирования, что может привести к повышению цен.
Открытие туристических направлений для иностранцев ориентировочно планируется на август.
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