Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кулеба: зараз нелогічно відправляти українських заробітчан за кордон

SkyUp оприлюднив графік 20 спецрейсів для евакуації українців

Коронавірус у Франції: 437 померлих за добу, але госпіталізованих меншає

У Британії найменша кількість померлих від коронавірусу за місяць






Туреччина спростила обмеження щодо міжнародних вантажних автоперевезень

Понеділок, 27 квітня 2020, 19:51

Туреччина спростила обмежувальні заходи щодо міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Тепер водії, які не мають симптомів COVID-19, можуть здійснювати перевезення без дотримання 14 днів карантину", - написав міністр.

Криклій зазначив, що перевізникам надається 72 години, щоб завершити перевезення і здійснити розвантаження. Пріоритет на митних пунктах — перевезення продуктів харчування, ліків і медичного вантажу.

Нагадаємо, Туреччина в кінці травня планує відкривати внутрішній туризм і готелі відмовляться від "шведського столу" і системи all inclusive.

Читайте також – "Коронавірусні бар'єри: як Україні в нових умовах захистити свій експорт"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Туреччина Торгівля
powered by lun.ua