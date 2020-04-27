Туреччина спростила обмеження щодо міжнародних вантажних автоперевезень

Туреччина спростила обмежувальні заходи щодо міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Тепер водії, які не мають симптомів COVID-19, можуть здійснювати перевезення без дотримання 14 днів карантину", - написав міністр.

Криклій зазначив, що перевізникам надається 72 години, щоб завершити перевезення і здійснити розвантаження. Пріоритет на митних пунктах — перевезення продуктів харчування, ліків і медичного вантажу.

Нагадаємо, Туреччина в кінці травня планує відкривати внутрішній туризм і готелі відмовляться від "шведського столу" і системи all inclusive.

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