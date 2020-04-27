Турция упростила ограничения для международных грузовых автоперевозок

Турция упростила ограничительные меры в отношении международных грузовых автомобильных перевозок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Теперь водители, не имеющие симптомов COVID-19, могут осуществлять перевозки без соблюдения 14 дней карантина", - написал министр.

Криклий отметил, что перевозчикам предоставляется 72 часа, чтобы завершить перевозки и осуществить разгрузку. Приоритет на таможенных пунктах - перевозки продуктов питания, лекарств и медицинского груза.

Напомним, Турция в конце мая планирует открывать внутренний туризм и гостиницы откажутся от "шведского стола" и системы all inclusive.

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