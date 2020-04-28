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У Німеччині від коронавірусу померли майже 6 тисяч людей

Вівторок, 28 квітня 2020, 08:38

У Німеччині кількість жертв коронавірусної хвороби наближається до 6 тисяч.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За добу у Німеччині кількість випадків захворювання збільшилася на 1144, 163 хворих коронавірусом померли.

Днем раніше приріст хворих становив 1018, повідомлялося також про 110 випадків летальних випадків.

За весь час у Німеччині одужали понад 117 тисяч осіб.

Загальна кількість заражень у Німеччині становить 156 337 осіб, всього після інфікування померли 5913.

Як повідомлялося, коронавірусна криза обійшлася німецькій туристичній індустрії в березні і квітні в 24 мільярди євро.

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