У Німеччині від коронавірусу померли майже 6 тисяч людей
Вівторок, 28 квітня 2020, 08:38
У Німеччині кількість жертв коронавірусної хвороби наближається до 6 тисяч.
Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За добу у Німеччині кількість випадків захворювання збільшилася на 1144, 163 хворих коронавірусом померли.
Днем раніше приріст хворих становив 1018, повідомлялося також про 110 випадків летальних випадків.
За весь час у Німеччині одужали понад 117 тисяч осіб.
Загальна кількість заражень у Німеччині становить 156 337 осіб, всього після інфікування померли 5913.
Як повідомлялося, коронавірусна криза обійшлася німецькій туристичній індустрії в березні і квітні в 24 мільярди євро.
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