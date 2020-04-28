В Германии от коронавируса умерли почти 6 тысяч человек

В Германии число жертв коронавирусной болезни приближается к 6 тысячам.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За сутки в Германии количество случаев заболевания увеличилось на 1144, 163 больных коронавирусом умерли.

Днем ранее прирост больных составлял 1018, сообщалось также о 110 случаях летальных исходов.

За все время в Германии выздоровели более 117 тысяч человек.

Общее количество заражений в Германии составляет 156 337 человек, всего после инфицирования умерли 5913.

Как сообщалось, коронавирусная кризис обошлась немецкой туристической индустрии в марте и апреле в 24 миллиарда евро.