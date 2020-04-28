Туреччина з 1 травня запровадить триденну комендантську годину

Триденна комендантська година діятиме в 31 турецькій провінції, починаючи з п'ятниці, 1 травня, в рамках заходів щодо стримування поширення коронавірусу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в понеділок після засідання уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

За словами Ердогана, уряд планує запроваджувати комендантську годину у вихідні дні аж до завершення Рамадану. 1 травня в Туреччині відзначається День праці і солідарності.

Цей крок був зроблений після того, як ті ж самі провінції пройшли через чотириденну комендантську годину, яка почалася 23 квітня.

З 1 травня мешканцям провінцій, де проживає більша частина населення країни, дозволятиметься ходити лише у найближчі магазини з 9 ранку і до 14.00.

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Підкресливши, що Туреччина має краще співвідношення за кількістю смертей у порівнянні з випадками в Європі, Ердоган сказав, що країна вступила в період, коли вона домагається конкретних результатів у боротьбі зі спалахом коронавірусу, оскільки число нових пацієнтів COVID-19 і пов'язаних з ними смертей знижується з кожним днем.

"Ми бачимо світло в кінці тунелю ", - сказав Ердоган.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа заявив у понеділок,що за останні 24 години від COVID-19 загинуло 95 осіб, в результаті чого число жертв по всій країні досягло 2900. За той же період коронавірус виявили у 2131 особи, що збільшило число підтверджених випадків захворювання до 112 261.