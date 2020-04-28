Турция с 1 мая введет трехдневный комендантский час

Трехдневный комендантский час будет действовать в 31 турецкой провинции, начиная с пятницы, 1 мая, в рамках мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник после заседания правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

По словам Эрдогана, правительство планирует вводить комендантский час в выходные дни вплоть до завершения Рамадана. 1 мая в Турции отмечается День труда и солидарности.

Этот шаг был сделан после того, как те же самые провинции прошли через четырехдневный комендантский час, который начался 23 апреля.

С 1 мая жителям провинций, где проживает большая часть населения страны, разрешается ходить только в ближайшие магазины с 9 утра и до 14.00.

Подчеркнув, что Турция имеет лучшее соотношение по количеству смертей в сравнении со случаями в Европе, Эрдоган сказал, что страна вступила в период, когда она добивается конкретных результатов в борьбе со вспышкой коронавирус, поскольку число новых пациентов COVID-19 и связанных с ними смертей снижается с каждым днем.

"Мы видим свет в конце тоннеля ", - сказал Эрдоган.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в понедельник,что за последние 24 часа от COVID-19 погибло 95 человек, в результате чего число жертв по всей стране достигло 2900. За тот же период коронавирус обнаружили в 2131 лица, что увеличило число подтвержденных случаев заболевания до 112 261.