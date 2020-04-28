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У Чехії найменший з 13 березня приріст нових випадків коронавірусу

Вівторок, 28 квітня 2020, 10:57

Число заражених коронавірусом у Чехії за останню добу зросло на 41 - це найменший добовий приріст хворих з 13 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Всього з початку березня у країні зафіксували 7 449 випадків зараження коронавірусом.

З них 223 людини померли – за останню добу помер один пацієнт.

На даний момент  із захворюванням в Чехії борються 4384 осіб, з них 359 знаходяться в лікарнях.

Всього з початку епідемії одужали 2 842 особи.

Нагадаємо, уряд Чехії дозволив жителям виїжджати за кордон з будь-якої причини за умови проходження тестування на кордоні після повернення або проходження 14-денного карантину.

З 27 квітня відкрито автошколи, спортивні зали, бібліотеки, зоопарки та магазини площею до 2500 квадратних метрів, якщо вони не є частиною великого торгового центру.

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