В Чехии наименьший с 13 марта прирост новых случаев коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Чехии за последние сутки увеличилось на 41 - это наименьший суточный прирост больных с 13 марта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.
Всего с начала марта в стране зафиксировали 7449 случаев заражения коронавирусом.
Из них 223 человека умерли - за последние сутки умер один пациент.
На данный момент с заболеванием в Чехии борются 4384 человека, из них 359 находятся в больницах.
Всего с начала эпидемии выздоровели 2842 человека.
Напомним, правительство Чехии позволило жителям выезжать за границу по любой причине при условии прохождения тестирования на границе по возвращении или прохождения 14-дневного карантина.
С 27 апреля открыты автошколы, спортивные залы, библиотеки, зоопарки и магазины площадью до 2500 квадратных метров, если они не являются частью большого торгового центра.
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