В Чехии наименьший с 13 марта прирост новых случаев коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Чехии за последние сутки увеличилось на 41 - это наименьший суточный прирост больных с 13 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Всего с начала марта в стране зафиксировали 7449 случаев заражения коронавирусом.

Из них 223 человека умерли - за последние сутки умер один пациент.

На данный момент с заболеванием в Чехии борются 4384 человека, из них 359 находятся в больницах.

Всего с начала эпидемии выздоровели 2842 человека.

Напомним, правительство Чехии позволило жителям выезжать за границу по любой причине при условии прохождения тестирования на границе по возвращении или прохождения 14-дневного карантина.

С 27 апреля открыты автошколы, спортивные залы, библиотеки, зоопарки и магазины площадью до 2500 квадратных метров, если они не являются частью большого торгового центра.

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