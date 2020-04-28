Литва готовится возобновить авиасообщение в середине мая

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, страна может возобновить авиасообщение 10-15 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

29 апреля правительство Литвы будет обсуждать вопрос возобновления авиасообщения. "Трудно предположить (точную дату), но мы можем ориентироваться на 10-15 мая", - сказал Сквернялис.

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По его словам, направлений будет немного, и это не будут полеты в страны, где есть очаги массового распространения болезни или где нет режима карантина.

В Литве карантин действует с 16 марта. Он был продлен до 11 мая. Пока не известно, будет ли продлен карантин после 11 мая.

Сквернялис не исключил, что карантин может быть отменен, но некоторые ограничения останутся в силе. "Мы должны осознать, что, используя определенные средства защиты, мы будем жить еще долго", - сказал Сквернялис.

Напомним, Молдова с 15 мая может возобновить регулярные коммерческие рейсы, поскольку чрезвычайное положение, скорее всего, продолжать не будут.

Украинский авиаперевозчик SkyUp запланировал 20 специальных коммерческих рейсов для возвращения украинцев, которые остаются за рубежом.