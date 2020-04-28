У Польщі пригрозили "Газпрому" арештом активів Nord Stream 2

Польща готова домагатися арешту активів російського "Газпрому" в Європі у разі невиконання ним рішення арбітражного суду в Стокгольмі про перегляд ціни за Ямальським контрактом.

Про це заявив заступник міністра державних активів Польщі Януш Ковальський в інтерв'ю журналу Wpost, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, з наміром стягнути кошти з "Газпрому" Польща буде намагатися діяти подібно до українського "Нафтогазу", який так само виграв спір у "Газпрому" на 3 млрд доларів.

Ковальський вважає, що всі європейські ресурси "Газпрому" можна використовувати для стягнення боргу в $1,43 млрд з російської сторони.

"По-перше, якщо все-таки росіяни не будуть поважати закон, то, на мій погляд, непогано арештувати в першу чергу акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. Це також може призвести до затримки реалізації проєкту Nord Stream 2. По-друге, абсолютно необхідно виключити будь-які поступки "Газпрому" з приводу стягнення тих 6 мільярдів злотих, які нам належать", - сказав заступник міністра.

Як відомо, Польща послідовно виступає проти проєкту "Північний потік-2".

Нагадаємо, польська нафтогазова компанія PGNiG виграла у російського "Газпрому" в Арбітражному суді Стокгольма суперечку щодо ціни газу.

Читайте детальніше у статті: Польська перемога над "Газпромом": як Європа скидає енергетичний диктат РФ.