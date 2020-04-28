В Польше пригрозили "Газпрому" арестом активов Nord Stream 2

Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе в случае невыполнения им решения арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту.

Об этом заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью журналу Wpost, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в намерении взыскать средства с "Газпрома" Польша будет пытаться действовать по примеру украинского "Нафтогаза", который так же выиграл спор у "Газпрома" на $3 млрд.

Ковальский считает, что все европейские ресурсы "Газпрома" можно использовать для взыскания долга в $1,43 млрд с российской стороны.

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, неплохо было бы арестовать в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2. Во-вторых, совершенно необходимо исключить любые уступки "Газпрому" по поводу взыскания тех 6 млрд злотых, которые нам принадлежат", - сказал замминистра.

Как известно, Польша последовательно выступает против проекта "Северный поток-2".

Напомним, польская нефтегазовая компания PGNiG выиграла у российского "Газпрома" в Арбитражном суде Стокгольма спор о цене газа.

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