Епідемія у Бельгії: зменшується кількість хворих у реанімації, уряд бачить "позитивну тенденцію"

У Бельгії за останню добу кількість нових хворих та померлих дещо зросла. Водночас, зменшується кількість хворих у реанімації.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, такі останні дані оприлюднили органи охорони здоров'я.

За останню добу від коронавірусу в країні померли 134 хворих. Це дещо більше, ніж 113 напередодні, але менше, ніж 178 позавчора. З зареєстрованих вчора смертей, 78 – померлі у Фландрії, 40 – у Валлонії, 16 – у столичному регіоні. Майже половина цих смертей – 64 – сталися у будинках для літніх людей.

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З початку епідемії, у Бельгії померли 7331 хворих на коронавірус. З них 46% померли у лікарнях, 53% - у будинках для літніх людей, 0,3% - у себе вдома, решта 0,4% - в інших установах.

За останню добу виявили 647 нових випадків, при цьому 331 – у будинках для літніх людей. Більшість нових випадків виявлені у регіонах, які постраждали від епідемії найбільше – Фландрії (215), Валлонії (306) та столичному регіоні (117). Нагадаємо, напередодні кількість нових хворих була майже на 100 меншою (553), але позавчора перевищувала 800 осіб.

За останні 24 години госпіталізували ще 123 хворих (майже стільки ж, як напередодні), виписалися з лікарні 65 пацієнтів.

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Загалом у лікарнях перебувають 3976 хворих, з них 876 – у відділеннях інтенсивної терапії. Це на 27 пацієнтів менше, ніж напередодні.

"Ми бачимо позитивну тенденцію… Зменшується кількість госпіталізованих, зокрема, у відділеннях інтенсивної терапії. Такий стан справ важливо зберегти, щоб починати виходити з карантину", - зазначив урядовий речник Ів ван Лаетем.

Водночас, він застеріг від "надмірно позитивного сприйняття" новини та наголосив, що заходи безпеки залишаються актуальними.

Загальна кількість підтверджених заражень коронавірусом у Бельгії з початку епідемії досягла 47 334. У країні було здійснено загалом 220 тисяч тестів.

Нагадаємо, з 4 травня Бельгія починає послаблювати карантинні обмеження, запроваджені для стримування коронавірусу. Вихід з карантину відбуватиметься у 3 етапи.