Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон после скандала

Сенат Румынии отклонил проект о венгерской автономии

Еврокомиссия начала процедуру о нарушении Польшей принципа независимости судей

МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс с украинскими работниками в Лондон






Туск призвал поляков бойкотировать выборы президента 10 мая

Вторник, 28 апреля 2020, 14:41

Бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск призвал поляков не участвовать в выборах президента, запланированных на 10 мая.

Как сообщает "Европейская правда", Туск опубликовал соответствующее видеообращение в Twitter.

Туск, который сейчас возглавляет Европейскую народную партию, заявил, что он не будет голосовать 10 мая и избегал бы слова "выборы". "Ситуация, которую правительство подготовило на 10 мая, не имеет ничего общего с выборами", - сказал он.

Туск указал причины, почему, по его мнению, не следует принимать участие в выборах.

Читайте также
Президент по почте: как Польша хочет проводить выборы во время пандемии

"Первое, очевидно, каждый из нас чувствует. Это проблема безопасности. Сегодня нет ни одной причины, что мы можем полностью доверять правительству, когда они говорят, что что-то является безопасным, а что-то опасным. Недавно мы слышали, что носить маски не имеет смысла, а затем ввели обязательное ношение масок ", - сказал он.

Вторая причина, по его словам, конституционная. "Эти выборы не являются выборами в политическом смысле, потому что они не будут ни свободными, ни равными. Изменения в избирательный кодекс неконституционны, поскольку вводятся слишком поздно", - добавил Туск.

Президентские выборы в Польше должны состояться 10 мая. Оппозиционные политики утверждают, что голосование следует перенести из-за распространения пандемии коронавируса.

Партия власти "Право и справедливость" выступает за заочное голосование и утверждает, что его можно провести безопасно.

Напомним, за действующего президента Польши Анджея Дуду, согласно последним опросам, готовы проголосовать 52,9% респондентов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Туск Польша
powered by lun.ua