Туск призвал поляков бойкотировать выборы президента 10 мая

Бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск призвал поляков не участвовать в выборах президента, запланированных на 10 мая.

Как сообщает "Европейская правда", Туск опубликовал соответствующее видеообращение в Twitter.

Туск, который сейчас возглавляет Европейскую народную партию, заявил, что он не будет голосовать 10 мая и избегал бы слова "выборы". "Ситуация, которую правительство подготовило на 10 мая, не имеет ничего общего с выборами", - сказал он.

Туск указал причины, почему, по его мнению, не следует принимать участие в выборах.

"Первое, очевидно, каждый из нас чувствует. Это проблема безопасности. Сегодня нет ни одной причины, что мы можем полностью доверять правительству, когда они говорят, что что-то является безопасным, а что-то опасным. Недавно мы слышали, что носить маски не имеет смысла, а затем ввели обязательное ношение масок ", - сказал он.

Вторая причина, по его словам, конституционная. "Эти выборы не являются выборами в политическом смысле, потому что они не будут ни свободными, ни равными. Изменения в избирательный кодекс неконституционны, поскольку вводятся слишком поздно", - добавил Туск.

Президентские выборы в Польше должны состояться 10 мая. Оппозиционные политики утверждают, что голосование следует перенести из-за распространения пандемии коронавируса.

Партия власти "Право и справедливость" выступает за заочное голосование и утверждает, что его можно провести безопасно.

Напомним, за действующего президента Польши Анджея Дуду, согласно последним опросам, готовы проголосовать 52,9% респондентов.