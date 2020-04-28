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Португалія не продовжуватиме надзвичайний стан, що діє до 2 травня

Вівторок, 28 квітня 2020, 16:42

Президент Португалії повідомив, що не планує пропонувати продовжити надзвичайний стан в країні, що діє до 2 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Президент Португалії Марсело Релебу ді Соза заявив, що не планує пропонувати продовжити надзвичайний стан в країні, термін дії якого спливає опівночі 2 травня. Про це президент оголосив після зустрічі з фахівцями з громадського здоров’я.

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За його словами, після завершення надзвичайного стану можливо буде поступово послаблювати карантинні обмеження, запроваджені для протидії епідемії коронавірусу 6 тижнів тому.

"Завершення надзвичайного стану не означає, що спалах завершився. Це не означає кінець заходів безпеки та зусиль, яких докладає народ Португалії. Нам і надалі потрібні будуть контроль та обмежувальні заходи", - наголосив президент.

Він додав, що послаблення обмежень здійснюватиметься крок за кроком та з ретельною оцінкою фахівців.

За декілька днів уряд Португалії має оголосити план виходу країни з карантину. За попередньою інформацією, у травні почнуть відновлювати роботу магазини, заклади, що надають громадські послуги та вищі навчальні заклади.

На сьогодні у Португалії виявлено 24322 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 295 нових хворих. З початку епідемії, в країні померли 948 осіб.

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Коронавірус Карантин Португалія
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