Португалия не будет продлевать чрезвычайное положение, действующее до 2 мая

Президент Португалии сообщил, что не планирует предлагать продолжить чрезвычайное положение в стране, которое действует до 2 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Президент Португалии Марсело Релебу ди Соза заявил, что не планирует предлагать продолжить чрезвычайное положение в стране, срок действия которого истекает в полночь 2 мая. Об этом президент объявил после встречи со специалистами по общественному здоровью.

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По его словам, после завершения чрезвычайного положения возможно будет постепенно ослаблять карантинные ограничения, введенные для противодействия эпидемии коронавируса шесть недель назад.

"Завершение чрезвычайного положения не означает, что вспышка завершилась. Это не означает конец мер безопасности и усилий, которые прилагает народ Португалии. Нам и в дальнейшем потребуются контроль и ограничительные меры", - подчеркнул президент.

Он добавил, что ослабление ограничений будет осуществляться шаг за шагом и с тщательной оценкой специалистов.

За несколько дней правительство Португалии объявит план выхода страны из карантина. По предварительной информации, в мае начнут восстанавливать работу магазины, учреждения, оказывающие общественные услуги и высшие учебные заведения.

На сегодня в Португалии обнаружено 24322 случаев коронавируса. За минувшие сутки обнаружили 295 новых больных. С начала эпидемии в стране умерли 948 человек.