Коронавірус у Франції: нових хворих менше, ніж тих, кого виписали з лікарні

У Франції кількість тих, хто видужав після коронавірусної хвороби перевищила число нових випадків зараження.

Такими є останні дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

23 660 людей померли від коронавірусу з 1 березня у Франції, в тому числі 367 осіб за останні 24 години. Ця цифра нижча ніж попереднього дня, коли повідомлялося про 437 смертей.

В даний час 27 484 людини госпіталізовані з симптомами хвороби. Серед них 4387 пацієнтів перебувають у реанімації. З початку епідемії у Франції було госпіталізовано понад 90 000 осіб.

"Було зареєстровано 1321 новий випадок. Виписок з лікарні більше, ніж нових хворих" - повідомили в МОЗ Франції.

Загалов в країні було підтверджено 129 859 випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомлялося, Національні збори Франції підтримали план уряду щодо виходу з карантину, який має розпочатися 11 травня.