Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів до Лондона після скандалу

Сенат Румунії відхилив проєкт про угорську автономію

Єврокомісія почала процедуру щодо порушення Польщею принципу незалежності суддів

МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона






Коронавірус у Франції: нових хворих менше, ніж тих, кого виписали з лікарні

Середа, 29 квітня 2020, 08:00

У Франції кількість тих, хто видужав після коронавірусної хвороби перевищила число нових випадків зараження.

Такими є останні дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

23 660 людей померли від коронавірусу з 1 березня у Франції,  в тому числі 367 осіб за останні 24 години. Ця цифра нижча ніж попереднього дня, коли повідомлялося про  437 смертей.

В даний час 27 484 людини госпіталізовані з симптомами хвороби. Серед них 4387 пацієнтів перебувають у реанімації. З початку епідемії у Франції було госпіталізовано понад 90 000 осіб.

"Було зареєстровано 1321 новий випадок. Виписок з лікарні більше, ніж нових хворих" - повідомили в МОЗ Франції.

Загалов  в країні було підтверджено 129 859 випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомлялося, Національні збори Франції підтримали план уряду щодо виходу з карантину, який має розпочатися 11 травня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Епідемія у цифрах Франція
powered by lun.ua