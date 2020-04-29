Коронавирус во Франции: новых больных меньше, чем тех, кого выписали из больницы

Во Франции количество тех, кто выздоровел после коронавирусной болезни превысило число новых случаев заражения.

Таковы последние данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

23 660 человек умерли от коронавируса с 1 марта во Франции, в том числе 367 человек за последние 24 часа. Эта цифра ниже предыдущего дня, когда сообщалось о 437 смертей.

В настоящее время 27 484 человека госпитализированы с симптомами болезни. Среди них 4387 пациентов находятся в реанимации. С начала эпидемии во Франции были госпитализированы более 90 000 человек.

"Было зарегистрировано 1321 новый случай. Выписок из больницы больше, чем новых больных", - сообщили в Минздраве Франции.

Загалов в стране было подтверждено 129 859 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщалось, Национальное собрание Франции поддержало план правительства по выходу из карантина, который должен начаться 11 мая.