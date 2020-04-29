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У Німеччині зросла кількість смертей і нових випадків коронавірусу

Середа, 29 квітня 2020, 09:34

У Німеччині протягом останньої доби збільшилося число нових випадків заражень і смертей від коронавірусу.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Так, Німеччина в середу повідомила про ще 1 304 випадки нового коронавірусу (напередодні було 1144), в той час як кількість смертей зросла на 202 в порівнянні з попереднім днем, напередодні було зафіксовано 163 смерті.

В даний час в найбільш густонаселеній країні Європи налічується в цілому 157 641 підтверджений випадок захворювання і 6115 смертей.

Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини поки не буде дозволяти поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу. 

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