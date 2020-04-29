У Німеччині зросла кількість смертей і нових випадків коронавірусу
Середа, 29 квітня 2020, 09:34
У Німеччині протягом останньої доби збільшилося число нових випадків заражень і смертей від коронавірусу.
Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Так, Німеччина в середу повідомила про ще 1 304 випадки нового коронавірусу (напередодні було 1144), в той час як кількість смертей зросла на 202 в порівнянні з попереднім днем, напередодні було зафіксовано 163 смерті.
В даний час в найбільш густонаселеній країні Європи налічується в цілому 157 641 підтверджений випадок захворювання і 6115 смертей.
Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини поки не буде дозволяти поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу.
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