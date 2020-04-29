Нападение с ножом возле Франкфурта: четверо раненых и двое задержанных

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в немецком городе Ханау во вторник вечером, сотрудники полиции задержали двух подозреваемых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что группа из пяти-семи человек напала на прохожих с ножами.

Четыре человека были доставлены в больницу в Ханау, близ Франкфурта на западе Германии, с травмами, включая ножевые ранения, говорится в заявлении полиции.

Одному из задержанных подозреваемых было 23 года, другому - 29 лет, добавили в полиции.

Представитель полиции заявил, что мотивы этих нападений до сих пор неясны. Но он добавил, что нет никаких признаков того, что этот инцидент был связан с убийством девяти человек с иностранными корнями в феврале.

Тогда 43-летний мужчина с расистскими взглядами застрелил девять человек в кальян-барах в Ханау, прежде чем убить себя и свою мать.