Кулеба та генсек ОБСЄ разом відвідають Донбас

Міністр закордонних справ України та генеральний секретар ОБСЄ домовилися разом відвідати Донбас після покращення ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє прес-служба українського МЗС за підсумками відеоконференції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер домовилися про спільний візит на Донбас під час відеозустрічі перед відкриттям першого засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ під головуванням України.

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"Співрозмовники домовилися здійснити спільний візит на Донбас після покращення епідеміологічної ситуації… Міністр наголосив, що російська агресія проти України та окупація Криму, що тривають, повинні залишатися у центрі порядку денного ОБСЄ як найбільші загрози європейській безпеці", - йдеться у повідомленні.

Обговорювали також проблемні питання діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) в Україні, зокрема, щодо обмежень бойовиками перетину лінії зіткнення для патрулів СММ – нібито для стримування поширення вірусу.

"Співрозмовники були єдині в тому, що обмеження бойовиками перетину лінії зіткнення для патрулів СММ під приводом протидії пандемії COVID-19 значно звужують моніторингові можливості місії, порушують її мандат та ставлять під загрозу особисту безпеку спостерігачів", - зазначають у пресрелізі.

Також український міністр закордонних справ подякував за допомогу ОБСЄ у звільненні незаконно утримуваних осіб на Донбасі і закликав генерального секретаря сприяти звільненню решти українських політв’язнів.

"Ми не можемо забувати про наших людей, яких незаконно тримають за ґратами в окупованому Криму і на території Росії за сфабрикованими звинуваченнями. Їхні рідні та близькі розраховують на наші спільні зусилля в цій справі", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Раніше Дмитро Кулеба розповів, що пріоритетами головування України на форумі ОБСЄ будуть триваюча російська агресія, зокрема, ситуація у чорноморському та азовському регіонах, пандемія коронавірусу та гібридні загрози.