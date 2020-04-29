Кулеба и генсек ОБСЕ вместе посетят Донбасс

Министр иностранных дел Украины и генеральный секретарь ОБСЕ договорились вместе посетить Донбасс после улучшения ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба украинского МИД по итогам видеоконференции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер договорились о совместном визите на Донбасс во время видеовстречи перед открытием первого заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности под председательством Украины.

"Собеседники договорились осуществить совместный визит на Донбасс после улучшения эпидемической ситуации... Министр отметил, что российская агрессия против Украины и оккупация Крыма должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как самые большие угрозы европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Обсуждались также проблемные вопросы деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в Украине, в частности, ограничений боевиками пересечения линии соприкосновения для патрулей СММ - якобы для сдерживания распространения вируса.

"Собеседники были едины в том, что ограничения боевиками пересечения линии соприкосновения для патрулей СММ под предлогом противодействия пандемии COVID-19 значительно сужают мониторинговые возможности миссии, нарушают ее мандат и ставят под угрозу личную безопасность наблюдателей", - отмечают в пресс-релизе.

Также украинский министр иностранных дел поблагодарил за помощь ОБСЕ в освобождении незаконно удерживаемых лиц на Донбассе и призвал генерального секретаря способствовать освобождению остальных украинских политзаключенных.

"Мы не можем забывать о наших людях, которых незаконно держат за решеткой в ​​оккупированном Крыму и на территории России по сфабрикованным обвинениям. Их родные и близкие рассчитывают на наши совместные усилия в этом деле", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказал, что приоритетами председательства Украины на форуме ОБСЕ будут продолжающаяся российская агрессия, в частности, ситуация в черноморском и азовском регионах, пандемия коронавируса и гибридные угрозы.