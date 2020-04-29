У Швейцарії "9-річній" жертві коронавірусу виявилось 109 років

В суботу Швейцарія повідомила про першу дитячу жертву від коронавірусу, однак виявилось, що померлій людині насправді було 109 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У багатьох регіонах Швейцарії медичні бази даних покладаються на факсимільні машини та введення інформації вручну.

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Саме тому застаріла система ведення медичної документації призвела до помилки. Було зафіксовано, що жертва народилася в 2011, а не у 1911 році.

Того ж тижня через аналогічну помилку 87-річна жертва була зареєстрована як 27-річна.

Представник Федерального управління охорони здоров'я повідомив, що обидві помилки були викликані ручним введенням даних після відправленого звіту через факс.

За даними Швейцарської медичної асоціації, більшість лікарів країни все ще використовують факсимільні апарати для повідомлення про випадки коронавірусу, хоча управління охорони здоров'я просило подавати звіти електронними засобами.

Станом на 29 квітня у Швейцарії померло близько 1700 людей від коронавірусу, при чому жоден померлий не мав менше 30 років. Лише 6 померлих через COVID-19 були у віці від 30 до 50 років.