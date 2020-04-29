В Швейцарии "9-летней" жертве коронавируса оказалось 109 лет

В субботу Швейцария сообщила о первой жертве коронавируса среди детей, однако оказалось, что умершему человеку на самом деле было 109 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Во многих регионах Швейцарии медицинские базы данных полагаются на факсимильные машины и ввод информации вручную.

Читайте также В Швейцарии открылись парикмахерские, стоматологии и садовые центры

Именно поэтому устаревшая система ведения медицинской документации привела к ошибке. Было зафиксировано, что жертва родилась в 2011, а не в 1911 году.

На той же неделе из-за аналогичной ошибки 87-летняя жертва была зарегистрирована как 27-летняя.

Представитель Федерального управления здравоохранения сообщил, что обе ошибки были вызваны ручным вводом данных после отправленного отчета через факс.

По данным Швейцарской медицинской ассоциации, большинство врачей страны все еще используют факсимильные аппараты для сообщения о случаях коронавируса, хотя управление здравоохранения просило подавать отчеты в электронной форме.

По состоянию на 29 апреля в Швейцарии умерло около 1700 человек от коронавируса, причем ни один умерший не был моложе 30 лет. Лишь шесть умерших от COVID-19 были в возрасте от 30 до 50 лет.