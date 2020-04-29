Эпидемия в Нидерландах: число погибших возросло после 3-дневного рекордного снижения

В Нидерландах количество погибших от коронавируса в сутки выросло, после 3 дней снижения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья RIVM..

За последние 24 часа в Нидерландах от коронавируса умерли 145 человек. До этого три дня подряд количество умерших за сутки колебалось между 43 и 66, что стало наименьшими показателями с конца марта. Последний раз количество погибших превышало "100" в субботу, 25 марта, тогда сообщили о смерти 120 больных.

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Вероятно, такой "скачок" обусловлен задержкой поступления данных. "О некоторых пациентах сообщают с задержкой, поэтому нередко цифры дополняются данными за предыдущие дни", - отмечает Институт в комментарии к статистике.

Количество зарегистрированных смертей (вверху) и госпитализаций (внизу) за сутки. Инфографика RIVM

За последние сутки обнаружили 386 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 76 человек. Вчера сообщали о 88 госпитализированных, позавчера – 65, в воскресенье – 75.

"Количество госпитализированных за сутки продолжает снижаться, также – количество умерших за сутки", - отмечают в пресс-релизе.

Нидерландское издание NOS приводит данные от Национального координационного центра по распределению пациентов (LCPS) о том, что снижается также количество больных в реанимации.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии 804 пациентов с коронавирусом – на 57 человек меньше, чем вчера.

"Мы видим снижение разницы в нагрузке на систему между разными регионами. Также наблюдается увеличение в отделениях интенсивной терапии количества пациентов, госпитализированных не с Covid-19", - цитирует издание Эрнста Куйперса, представителя национальной сети экстренной помощи.

С начала эпидемии, в Нидерландах зарегистрировали 38 802 подтвержденных случаев СOVID-19, умерли 4711 больных.

Напомним, в середине прошлой недели правительство Нидерландов объявило об открытии начальных школ и центров по уходу за детьми с 11 мая.