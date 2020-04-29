У Швейцарії з 11 травня відкриють ринки, музеї і послаблять обмеження на в'їзд

Уряд Швейцарії сьогодні оголосив про подальші послаблення карантинних заходів, запроваджених для стримування пандемії коронавірусу в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на урядовому сайті.

З 11 травня у Швейцарії дозволять відкрити невеликі магазини, ресторани, ринки, музеї та бібліотеки.

Крім того, відновляться заняття в початкових та нижчих класах середньої школи, дозволені спортивні заняття. Громадський транспорт також відновить роботу за типовим графіком.

"Послаблення заходів вимагатиме від підприємств та установ вживати відповідних запобіжних заходів. Суворе дотримання правил гігієни та соціального дистанціювання залишається важливим", - йдеться у заяві.

Паралельно з цим також будуть послаблені обмеження щодо в'їзду до Швейцарії. Крім того, планується знову запровадити комплексне відстеження контактів для всіх нових інфекцій з 11 травня.

У Швейцарії з початку епідемії зафіксовано 29 087 випадків зараження коронавірусом, померли 1703 інфікованих.

Нагадаємо, перший етап послаблення карантину у Швейцарії почався 27 квітня: відновили роботу перукарні, фізіотерапевти, амбулаторії, медичні та стоматологічні кабінети, квітникарі, майстерні та садові центри.

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