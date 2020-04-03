Коронавірус: 1335 нових загиблих у Франції через обрахунок жертв у будинках літніх людей

Кількість жертв коронавірусу у Франції протягом останньої доби зросла одразу на 1335 через включення до підрахунку смертей літніх людей у так званих "будинках відпочинку".

Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє "Європейська правда" .

Так, він заявив, що протягом останніх 24 годин у Франції від коронавірусу померла 471 людина. Однак додав, що загальна кількість смертей стала на 884 випадки більшою – через включення до статистики будинків літніх людей.

Таким чином загальна кількість жертв у Франції підстрибнула до 5387. При цьому кількість жертв може бути більшою, оскільки не всі будинки літніх людей передали свої дані.

Також у будинках літніх людей зафіксовано 14638 випадків захворювання коронавірусом.

Саломон повідомив, що наразі у Франції понад 26 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби. З них 6399 – у реанімації, це на 382 більше ніж попереднього дня і в даному випадку спостерігається зменшення темпів зростання кількості важких пацієнтів.

З початку епідемії видужали після коронавірусної хвороби майже 12,5 тисяч людей.

Як повідомили на передодні, у будинках для літніх людей лише одного регіону Франції від коронавірусу загинули вже 570 осіб.

Загалом у Франції у будинках для літніх людей перебувають близько мільйона осіб.