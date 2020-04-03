Коронавирус: 1335 новых погибших во Франции из-за подсчета жертв в домах пожилых людей

Количество жертв коронавируса во Франции в течение последних суток возросло сразу на 1335 через включение в подсчете смертей пожилых людей в так называемых "домах отдыха".

Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда" .

Так, он заявил, что в течение последних 24 часов во Франции от коронавируса умер 471 человек. Однако добавил, что общее количество смертей стала на 884 случаи большей – из-за включения в статистику домов пожилых людей.

Таким образом общее количество жертв во Франции увеличилось до 5387. При этом количество жертв может быть больше, поскольку не все дома пожилых людей передали свои данные.

Также в домах пожилых людей зафиксировано 14638 случаев заболевания коронавирусом.

Саломон сообщил, что сейчас во Франции более 26 тысяч человек госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни. Из них 6399 – в реанимации, это на 382 больше чем предыдущего дня и в данном случае наблюдается уменьшение темпов роста количества тяжелых пациентов.

С начала эпидемии выздоровели после коронавирусной болезни почти 12,5 тысяч человек.

Как сообщили накануне, в домах престарелых только одного региона Франции от коронавируса погибли уже 570 человек.

В целом во Франции в домах престарелых находятся около миллиона человек.