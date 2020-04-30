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У Німеччині кількість заражень коронавірусом зростає четвертий день поспіль

Четвер, 30 квітня 2020, 08:49

За останні 24 години в Німеччині було зареєстровано 1478 нових випадків коронавірусу, що є четвертим днем зростання числа нових заражень.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Загальне число інфікованих зараз становить трохи менше 160 000, хоча близько 75% з них вже вилікувалися. На даний момент є тільки 34 672 активних випадки захворювання.

Кількість смертей, пов'язаних з хворобою COVID-19, зросла на 173, до 6288.

Німеччина минулого тижня почала пом'якшувати деякі зі своїх обмежувальних заходів. Неясно, чи пов'язують чиновники зростання числа справ з цим послабленням - але опитування показують, що більшість німців проти поспішного зняття карантину.

Як повідомлялося, Федеральний уряд Німеччини поки не рекомендує поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу. 

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