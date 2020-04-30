В Германии количество заражений коронавирусом растет четвертый день подряд

За последние 24 часа в Германии было зарегистрировано 1478 новых случаев коронавируса, что является четвертым днем роста числа новых заражений.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Общее число инфицированных сейчас составляет чуть менее 160 000, хотя около 75% из них уже вылечились. На данный момент есть только 34 672 активных случая заболевания.

Число смертей, связанных с болезнью COVID-19, выросло на 173, до 6288.

Германия на прошлой неделе начала смягчать некоторые из своих ограничительных мер. Неясно, чиновники связывают рост числа дел с этим послаблением - но опросы показывают, что большинство немцев против поспешного снятия карантина.

Как сообщалось, Федеральное правительство Германии пока не рекомендует поездки на большие расстояния для своих граждан в условиях пандемии коронавируса.