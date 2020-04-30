У Німеччині розповіли, чого чекають від "нормандської" онлайн-зустрічі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас розповів про очікування від відеоконференції очільників МЗС країн "нормандського формату", що відбудеться у четвер, 30 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Маас звернув увагу на жорсткий вплив пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 на населення Донбасу. "Закриття лінії зіткнення особливо тяжко позначилося на людях похилого віку... Тому ми обговорюватимемо відкриття лінії зіткнення та питання пунктів в'їзду-виїзду", - зазначив міністр.

Ще однією темою переговорів буде діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка, за словами Мааса, повинна мати можливість без обмежень та перешкод працювати на всій території України. "Без об'єктивної оцінки СММ Мінські домовленості неможливо імплементувати. Взаємна недовіра занадто велика. Росія це також знає, тож повинна вплинути на сепаратистів", - переконаний Маас.

"Ми хочемо повною мірою втілити в життя рішення, яких ми досягли на зустрічі в нормандському форматі в Парижі в грудні (2019 року. - Ред)", - заявив міністр і відзначив прогрес, зокрема, в питанні обміну утримуваними особами. За його словами, сторони переговорів хочуть дати чіткий політичний мандат на імплементацію тристоронньою контактною групою інших рішень.

Як повідомив напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба, на запланованій онлайн-зустрічі глави МЗС країн нормандського формату оцінять стан реалізації нормандських домовленостей в Парижі, спробують встановити причини стагнації мирного процесу та розроблять рішення, необхідні для надання імпульсу роботі Тристоронньої контактної групи.