В Германии рассказали, чего ждут от нормандской онлайн-встречи

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал об ожиданиях от видеоконференции руководителей МИД стран "нормандского формата", которая состоится в четверг, 30 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Маас обратил внимание на жесткий влияние пандемии на население Донбасса. "Закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на стариках... Поэтому мы будем обсуждать открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов въезда-выезда", - отметил министр.

Еще одной темой переговоров будет деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая, по словам Мааса, должна иметь возможность без ограничений и препятствий работать на всей территории Украины. "Без объективной оценки СММ Минские договоренности невозможно имплементировать. Взаимное недоверие слишком велико. Россия это также знает, поэтому должна повлиять на сепаратистов", - убежден Маас.

"Мы хотим в полной мере воплотить в жизнь решения, которых мы достигли на встрече в нормандском формате в Париже в декабре (2019 года. - Ред)", - заявил министр и отметил прогресс, в частности, в вопросе обмена удерживаемыми лицами. По его словам, стороны переговоров хотят дать четкий политический мандат на имплементацию трехсторонним контактной группой других решений.

Как сообщил накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на запланированной онлайн-встрече главы МИД стран нормандского формата оценят состояние реализации нормандских договоренностей в Париже, попытаются установить причины стагнации мирного процесса и разработают решения, необходимые для придания импульса работе Трехсторонней контактной группы.