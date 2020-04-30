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Грета Тунберг пожертвовала $100 тысяч в связи с коронавирусом

Четверг, 30 апреля 2020, 12:28

17-летняя шведская активистка Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов ЮНИСЕФ для поддержки детей в борьбе с коронавирусным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт ЮНИСЕФ.

"Как и климатический кризис, пандемия коронавируса - это кризис прав детей. Он повлияет на всех детей, сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы испытывают наибольшее влияние.

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Я прошу всех присоединиться ко мне, чтобы поддержать жизненно важную работу ЮНИСЕФ для сохранения жизни детей, здравоохранения и продолжения обучения", - цитирует организация шведскую активистку.

Тунберг выделила пожертвования из призового фонда, который она получила от датской неправительственной организации Human Act за свою борьбу с изменениями климата.

Средства будут направлены на поддержку детей, пострадавших из-за карантина и закрытия школ в связи с коронавирусом.

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