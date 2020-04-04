Іспанія продовжить надзвичайний стан до 26 квітня

Уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Прем'єр-міністр Педро Санчес прийняв це рішення після консультації з науковим комітетом, який аналізує всі дані і статистичні моделі розвитку епідемії.

В останні дні уряд публікував багато позитивних повідомлень і наполягав на тому, що крива стабілізувалася, але кількість заражень продовжує рости, і уряд попросить парламент дозволити продовжити надзвичайний стан ще на два тижні.

Уряд потребує схвалення парламенту для будь-якого продовження. Це друге продовження на 15 днів. Таким чином, надзвичайний стан в Іспанії триватиме не менше 45 днів.

Нагадаємо, Іспанія зареєструвала 809 смертей від коронавірусу за 24 години і це найменший щоденний показник за останні вісім днів.

У п'ятницю Іспанія за кількістю заражень випередила Італію, де станом на вчорашній вечір було зареєстровано 115 242 випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів для стримування поширення коронавірусу.

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