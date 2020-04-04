Испания продлит чрезвычайное положение до 26 апреля

Правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на две недели, до 26 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Премьер-министр Педро Санчес принял это решение после консультации с научным комитетом, который анализирует все данные и статистические модели развития эпидемии.

В последние дни правительство публиковало много положительных сообщений и настаивало на том, что кривая стабилизировалась, но количество заражений продолжает расти, и правительство попросит парламент разрешить продлить чрезвычайное положение еще на две недели.

Правительство нуждается в одобрении парламента для любого продления. Это второе продление на 15 дней. Таким образом, чрезвычайное положение будет длиться не менее 45 дней.

Напомним, Испания зарегистрировала 809 смертей от коронавируса за 24 часа и это наименьший ежедневный показатель за последние восемь дней.

В пятницу Испания по количеству заражений опередила Италию, где по состоянию на вчерашний вечер было зарегистрировано 115 242 случая заражения коронавируса.

Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.

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