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Більшість британців побоюються виходити з дому навіть у разі скасування карантину

П'ятниця, 1 травня 2020, 12:08

Багато британців почуватимуть себе незручно, залишаючи свої будинки, навіть якщо уряд розпорядиться скасувати суворі обмеження, запроваджені у зв’язку з поширенням коронавірусу

Про це свідчать результати опитування Ipsos Mori, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суворі обмеження діють у Британії з 23 березня, але в четвер прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що країна вже пройшла пік пандемії і пообіцяв на наступному тижні розробити план поступового повернення до нормального життя.

Опитування показало, що більше 60% британців відчували б дискомфорт, повертаючись в бари і ресторани, користуючись громадським  транспортом або вирушаючи на велике зібрання, таке як спортивний захід.

Більше 40% все ще неохоче ходять у магазини або відправляють своїх дітей до школи, а більше 30% хвилюються через похід на роботу або зустріч з друзями.

Дані опитування показали, що переважна більшість британців дотримуються заборони не тому, що їм наказав уряд, а тому, що вони не хочуть підхопити або поширити вірус.

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Коронавірус Карантин Велика Британія
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