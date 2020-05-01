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Большинство британцев опасаются выходить из дома даже в случае отмены карантина

Пятница, 1 мая 2020, 12:08

Много британцев будут чувствовать себя неудобно, оставляя свои дома, даже если правительство распорядится отменить строгие ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos Mori, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Строгие ограничения действуют в Британии с 23 марта, но в четверг премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна уже прошла пик пандемии и пообещал на следующей неделе разработать план постепенного возвращения к нормальной жизни.

Опрос показал, что более 60% британцев испытывали бы дискомфорт, возвращаясь в бары и рестораны, пользуясь общественным транспортом или отправляясь на большое собрание, такое как спортивное мероприятие.

Более 40% все еще неохотно ходят в магазины или отправляют своих детей в школы, а более 30% волнуются за поход на работу или встреча с друзьями.

Данные опроса показали, что подавляющее большинство британцев придерживаются запрета не потому, что им приказало правительство, а потому, что они не хотят подхватить или распространить вирус.

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