В Іонічному морі тривають пошуки 5 членів екіпажу гелікоптера НАТО

В Іонічному морі тривають пошуки членів екіпажу канадського військового вертольота, який розбився 29 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Об'єднаного морського командування НАТО.

Вертоліт Sikorsky CH-148 Cyclone, що базувався на канадському фрегаті "Fredericton", зазнав аварії під час польоту в водах між Грецією і Італією.

Канада підтвердила загибель одного члена екіпажу, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти і їх пошуки тривають.

Фрегат HMCS Fredericton входить у другу Постійну морську групу НАТО (SNMG2), разом з фрегатами ITS Fasan (Італія) і TCG Salihreis (Туреччина).

У районі аварії перебувають згадані вище кораблі, а також один вертоліт SH-70 і два SH-90. Також до пошуків підключили два італійських літака морської розвідки P-72 і американський протичовновий літак P-8 "Посейдон".