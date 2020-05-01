В Ионическом море продолжаются поиски 5 членов экипажа вертолета НАТО

В Ионическом море продолжаются поиски членов экипажа канадского военного вертолета, который разбился 29 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного морского командования НАТО.

Вертолет Sikorsky CH-148 Cyclone, базировавшийся на канадском фрегате "Fredericton" потерпел крушение во время полета в водах между Грецией и Италией.

Канада подтвердила гибель одного члена экипажа, еще пятеро считаются пропавшими без вести и их поиски продолжаются.

Фрегат HMCS Fredericton входит во вторую Постоянную морскую группу НАТО (SNMG2), наряду с ITS Fasan (Италия) и TCG Salihreis (Турция).

В районе аварии находятся упомянутые выше корабли, а также один вертолет SH-70 и два SH-90. Также к поискам подключили два итальянских самолета морской разведки P-72 и американский противолодочный самолет P-8 "Посейдон".