У Британії зростає кількість померлих від коронавірусу, за добу тестують по 100 тисяч осіб

У Великої Британії за останню добу 739 летальних випадків серед осіб з коронавірусом, в результаті чого загальна кількість летальних випадків досягла 27 510.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані британського Департаменту охорони здоров’я.

Кількість смертей зростає кілька днів поспіль після того, як в дані почали включати випадки смерті не тільки у лікарнях, а у всіх місцях, в тому числі у будинках для літніх людей. Днем раніше повідомлялося про 674 померлих.

За останню добу підтверджено 6201 нових випадків інфікування коронавірусом. Ця цифра трохи вище вчорашньої, коли було 6032 випадків.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у Британії зросла до 171 253.

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок сьогодні повідомив, що уряд досяг своє мети тестувати 100 тисяч осіб на день. За минулу добу протестовано 122 347 британців, загалом з початку епідемії тест пройшли 1 023 824 осіб.

Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що країна пройшла пік епідемії коронавірусу, і наступного тижня він представить план відновлення економіки.