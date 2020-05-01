В Британии растет число умерших от коронавируса, за сутки тестируют по 100 000 человек

В Великобритании за последние сутки зафиксировано 739 летальных случаев среди лиц с коронавирусом, в результате чего общее количество летальных случаев достигло 27 510.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные британского Департамента здравоохранения.

Количество смертей растет несколько дней подряд после того, как в данные стали включать случаи смерти не только в больницах, а во всех местах, в том числе в домах престарелых. Днем ранее сообщалось о 674 погибших.

За последние сутки подтверждено 6201 новых случаев инфицирования коронавирусом. Эта цифра немного выше вчерашней, когда было 6032 случая.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Великобритании выросло до 171 253.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство достигло свое цели тестировать 100 тысяч человек в день. За минувшие сутки протестировано 122 347 британцев, всего с начала эпидемии тест прошли 1 023 824 человек.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса, и на следующей неделе он представит план восстановления экономики.