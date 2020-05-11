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На виборах президента Польщі вже може бути потрібен 2-й тур: соцопитування

Понеділок, 11 травня 2020, 08:37

На президентських виборах у Польщі може бути потрібен 2-й тур, хоча раніше вважалося, що чинний президент має усі шанси перемогти у 1-му турі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Onet, про це свідчать останні дані соціологічного дослідження громадської думки IBRiS.

За результатами соцопитування, чинний президент Анджей Дуда зберігає лідерство. Якби вибори відбувалися 10 травня, як це планувалося раніше, він набрав би 45% голосів, відтак потрібен був би і другий тур президентських виборів. За більш ранніми опитуваннями, за Дуду у першому турі готові були проголосувати більше 50% виборців.

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Основним опонентом Анджея Дуди у другому турі став би Шимон Головня. Зараз за нього у першому турі готові віддати голоси 19,2% виборців.

Третім у рейтингу йде Владислав Косіняк-Камиш з Польської селянської партії (PSL) з 16,6%. За ним Кшиштов Босак (9%), кандидатка від Громадянської платформи Малгоржата Кідава-Блонська (4,5%) та Роберт Б'єдронь (2,6%).

3,1% виборців не визначилися, за кого б голосували.

Як повідомлялося раніше, президентські вибори в Польщі, намічені на неділю, 10 травня, які збиралися проводити поштовим голосуванням, переносяться на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції. 

Водночас, Сейм Польщі, нижня палата парламенту, схвалив законопроєкт, що дозволить поштове голосування – вдруге, після того, як Сенат відхилив проєкт.

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