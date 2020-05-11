На выборах президента Польши уже может потребоваться 2-й тур: соцопрос

На президентских выборах в Польше может потребоваться 2-й тур, хотя ранее считалось, что действующий президент имеет все шансы победить в 1-м туре.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet, об этом свидетельствуют последние данные социологического исследования общественного мнения IBRiS.

По результатам соцопроса, действующий президент Анджей Дуда сохраняет лидерство. Если бы выборы проходили 10 мая, как планировалось ранее, он набрал бы 45% голосов, поэтому нужен был бы и второй тур президентских выборов. По более ранним опросам, за Дуду в первом туре готовы были проголосовать более 50% избирателей.

Основным оппонентом Анджея Дуды во втором туре стал бы Шимон Головня. Сейчас за него в первом туре готовы отдать голоса 19,2% избирателей.

Третьим в рейтинге идет Владислав Косиняк-Камыш с Польской крестьянской партии (PSL) с 16,6%. За ним Кшиштов Босак (9%), кандидат от Гражданской платформы Малгоржата Кидава-Блонская (4,5%) и Роберт Бедронь (2,6%).

3,1% избирателей не определились, за кого бы голосовали.

Как сообщалось ранее, президентские выборы в Польше, намеченные на воскресенье, 10 мая, которые собирались проводить почтовым голосованием, переносятся на более поздний срок – через эпидемиологическую ситуацию и сопротивление оппозиции.

В то же время, Сейм Польши, нижняя палата парламента одобрил законопроект, который позволит почтовое голосование – повторно, после того, как Сенат отклонил проект.