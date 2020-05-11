В Черногории пророссийский депутат организовал акцию против карантина

В Черногории депутат организовал акцию против карантина, которая сочеталась с протестом против передачи церквей в государственную собственность. Дело изучит прокуратура.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель" и издание Pobjeda.

Около 50 жителей Подгорице прошли вечером в воскресенье по улицам города, приняв участие в "протестной ходе тишины", инициированной лидером "Единой Черногории" (UCG) Гораном Даниловичем. По информации издания, материалы по проведению массового мероприятия в условиях карантина уже переданы в прокуратуру.

Горан Данилович - бывший министр внутренних дел Черногории. Он выступал против вступления страны в НАТО и является одним из лидеров движения за дружбу Черногории с Россией.

Заявляя о намерении провести "протестное шествие тишины" в столице Черногории, Данилович говорил, что таким образом он протестует против ограничений властью прав граждан во время карантина.

В итоге акция стала стала частью протестов, организованных в защиту Сербской Православной Церкви, против принятого парламентом Черногории закона о свободе вероисповедания. Шествие началось от Храма Воскресения Христова, его участники скандировали "Не отдадим святыни".

Массовые мероприятия в поддержку СПЦ продолжались в Черногории с начала года, но их прекратили в связи с эпидемией коронавируса. В крестный ходах и молебнах участвовали тысячи верующих, выступавших против возможной передачи храмов и монастырей Сербской церкви в государственную собственность, как это предусматривает новый закон.

Накануне "протестного шествия тишины" лидера "Единой Черногории" вызвали в Центр безопасности Подгорице по поводу организации мероприятия в условиях карантина. На это он заявил, что не организовывает акцию, только сам собирается ходить по улицам города, на что имеет право, "а другие люди как хотят".

Напомним, 4 мая в Черногории начался второй этап ослабления карантина: открылись парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, магазины и стоматологические кабинеты. В то же время, массовые мероприятия еще запрещены.