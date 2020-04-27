Зеленський обговорив з президентом Литви підготовку саміту "Східного партнерства"

Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Литви Гітанасом Науседою обговорив підготовку саміту Україна – ЄС та шостого саміту Східного партнерства.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу глави держави.

Співрозмовники обговорили ситуацію в країнах у зв’язку з поширенням коронавірусу та заходи, яких вживають в Україні та Литві з метою протидії та мінімізації впливу COVID-19 на громадян.

"Глава Української держави поінформував Гітанаса Науседу про безпекову ситуацію на Донбасі. Президент України висловив подяку за незмінну підтримку Вільнюсом суверенітету й територіальної цілісності нашої держави", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Співрозмовники відзначили важливість продовження двостороннього політичного діалогу попри ситуацію з поширенням коронавірусу.

Президент України запросив свого литовського колегу відвідати Київ наприкінці цього року з метою участі в черговому засіданні Ради Президентів України та Литовської Республіки.

Саміт "Східного партнерства" запланований на 18 червня і має пройти у Брюсселі. Була інформація про його перенесення на другу половину року, але в ЄС її офіційно спростували.

Раніше стало відомо, що щорічна зустріч високого рівня, присвячена реформам в Україні, через епідемію коронавірусу не буде проведена в липні, як планувалося початково.