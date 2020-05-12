Епідемія у Німеччині: кількість заражень перевищила 170 тисяч

За підсумками останньої доби, кількість підтверджених випадків коронавірусу у Німеччині з початку епідемії перевищила 170 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останні дані Інституту Роберта Коха.

У Німеччині за останні 24 години вді коронавірусу померли 116 осіб – суттєво більше, ніж 22 і 26 у попередні дні. Кількість нових випадків за добу зросла на 933, що майже утричі більше, ніж 357 нових хворих напередодні.

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"Стрибок" нових померлих і хворих пояснюється типовою затримкою даних за вихідні, які потрапляють у статистику вівторка.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні з початку епідемії досягла 170 508, з них померли 7533 осіб.

Одужали за останню добу більше 1600 хворих, а з початку епідемії – вже понад 147 200.

Як повідомлялося раніше, в Інституті попереджають, що коефіцієнт відтворення вірусу (R-value), який позначає, скільки в середньому людей інфікує одна заражена людина, вперше з середини квітня знову перевищив "1", і це є тривожним сигналом у контексті послаблення обмежень.

Нагадаємо, федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями.