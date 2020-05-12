У Парижі заборонили розпивати алкоголь на берегах Сени – після перших посиденьок

Префектура поліції Парижу заборонила розпивати алкогольні напої на берегах Сени після того, як у перший день послаблення карантину там зібралися компанії друзів.

Як пише "Європейська правда", відповідне розпорядження поліція оприлюднила у Twitter.

Префектура поліції Парижу за розпорядженням міністерства внутрішніх справ заборонила розпивати алкогольні напої на берегах каналу Сен-Мартен та набережних вздовж інших каналів Сени.

"Префект поліції з прикрістю повідомляє про те, що вимушений від сьогодні, 1-го дня виходу з карантину, заборонити розпивати алкогольні напої у громадських місцях, тому що не всі відчувають необхідність дотримуватися санітарних заходів своїм власним обов’язком, а не чиєюсь вказівкою", - йдеться у коментарі.

Le préfet de Police déplore d'avoir à prendre, dès le 1er jour du déconfinement, des mesures d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique tant que le respect des consignes sanitaires n'est pas considéré par tous non comme une obligation mais comme un devoir. pic.twitter.com/TE9lzH2qfP — Préfecture de Police (@prefpolice) May 11, 2020

Причиною для такого рішення стало те, що вже "за лічені години після послаблення обмежень" на берегах каналів зібралися компанії, загалом кілька десятків людей, особливо не переймаючись дотриманням дистанції.

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Нагадаємо, вчора Франція розпочала масштабне послаблення обмежень після майже 2 місяців жорсткого карантину. Тепер свобода пересування людей майже не обмежується, у більшості регіонів дозволили відвідувати парки. Відкрилися більшість магазинів та підприємств, частково відновлюють навчання у школах.

Водночас надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я продовжиться до 10 липня.