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В Париже запретили распивать алкоголь на берегах Сены - после первых посиделок

Вторник, 12 мая 2020, 09:30

Префектура полиции Парижа запретила распивать алкогольные напитки на берегах Сены после того, как в первый день ослабления карантина там собрались компании друзей.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее распоряжение полиция обнародовала в Twitter.

Префектура полиции Парижа по распоряжению министерства внутренних дел запретила распивать алкогольные напитки на берегах канала Сен-Мартен и набережных вдоль других каналов Сены.

"Префект полиции с сожалением сообщает о том, что вынужден с сегодняшнего дня, первого дня выхода из карантина, запретить распивать алкогольные напитки в общественных местах, так как не все чувствуют необходимость придерживаться санитарных мер своим собственным долгом, а не чьей-то указкой", - говорится в комментарии.

Причиной для такого решения стало то, что уже "спустя считанные часы после ослабления ограничений" на берегах каналов собрались компании, в общей сложности несколько десятков человек, особо не заботясь о соблюдении дистанции.

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Напомним, вчера Франция начала масштабное ослабление ограничений после почти 2 месяцев жесткого карантина. Теперь свобода передвижения людей почти не ограничивается, в большинстве регионов разрешили посещать парки. Открылись большинство магазинов и предприятий, частично восстанавливают обучения в школах.

В то же время чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлится до 10 июля.

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