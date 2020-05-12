В Париже запретили распивать алкоголь на берегах Сены - после первых посиделок

Префектура полиции Парижа запретила распивать алкогольные напитки на берегах Сены после того, как в первый день ослабления карантина там собрались компании друзей.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее распоряжение полиция обнародовала в Twitter.

Префектура полиции Парижа по распоряжению министерства внутренних дел запретила распивать алкогольные напитки на берегах канала Сен-Мартен и набережных вдоль других каналов Сены.

"Префект полиции с сожалением сообщает о том, что вынужден с сегодняшнего дня, первого дня выхода из карантина, запретить распивать алкогольные напитки в общественных местах, так как не все чувствуют необходимость придерживаться санитарных мер своим собственным долгом, а не чьей-то указкой", - говорится в комментарии.

Le préfet de Police déplore d'avoir à prendre, dès le 1er jour du déconfinement, des mesures d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique tant que le respect des consignes sanitaires n'est pas considéré par tous non comme une obligation mais comme un devoir. pic.twitter.com/TE9lzH2qfP — Préfecture de Police (@prefpolice) May 11, 2020

Причиной для такого решения стало то, что уже "спустя считанные часы после ослабления ограничений" на берегах каналов собрались компании, в общей сложности несколько десятков человек, особо не заботясь о соблюдении дистанции.

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Напомним, вчера Франция начала масштабное ослабление ограничений после почти 2 месяцев жесткого карантина. Теперь свобода передвижения людей почти не ограничивается, в большинстве регионов разрешили посещать парки. Открылись большинство магазинов и предприятий, частично восстанавливают обучения в школах.

В то же время чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлится до 10 июля.