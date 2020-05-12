У одній з будівель Європарламенту відкрили центр тестування на коронавірус
У будівлі Європарламенту у Страсбурзі відкрили центр тестування на коронавірус для асимптоматичних пацієнтів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Francebleu.
В одній із будівель Європарламенту, Louise Weiss у Страсбурзі, 11 травня відкрився новий центр тестування на коронавірус - з ініціативи Європарламенту, як внесок у боротьбу з епідемією. Щодня він зможе приймати 2 тисячі пацієнтів, причому, тільки людей, які не мають симптомів, але є контактними особами хворих на коронавірус.
Ouverture d'un centre de dépistage #COVID19 au Parlement européen à Strasbourg, pouvant accueillir jusqu'à 2.000 personnes par jour, sur prescription médicale. #Deconfinement #11mai #EuropéensContreLeCovid19 pic.twitter.com/4FUZBbSyBp— Parlement européen (@PEStrasbourg) May 11, 2020
Відкриття приурочили до початку виходу Франції із жорсткого карантину. Страсбург розташований у регіоні Гран-Ест, що входить до "червоної зони", оскільки є одним з найбільш постраждалих від епідемії.
Додатковий центр для тестування має допомоги завчасно виявляти та ізолювати хворих, що стає ще більш важливим на етапі послаблення обмежень.
Здати тест буде можливо за попереднім записом і призначенням лікаря. Тести здійснюватимуть 4 приватні лабораторії (Biogroup, Barraud, Bio67 та Biola).
Dès lundi, un centre de dépistage du #COVID__19 sera opérationnel dans les locaux du Parlement européen à #strasbourg.— Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) May 9, 2020
Les personnes asymptomatiques, identifiées comme cas contacts y seront accueillies sur prescription et rendez-vous.
Toutes les infos 👉 https://t.co/eivip7mkm8 pic.twitter.com/tJ68fsz3RH
Центр розміщений так, що люди, які приходять тестуватися, не будуть перетинатися з персоналом Європарламенту.
Нагадаємо, вчора Франція розпочала масштабне послаблення обмежень після майже 2 місяців жорсткого карантину. Тепер свобода пересування людей майже не обмежується, у більшості регіонів дозволили відвідувати парки. Відкрилися більшість магазинів та підприємств, частково відновлюють навчання у школах.
Водночас, надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я продовжиться до 10 липня.
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