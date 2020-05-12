У одній з будівель Європарламенту відкрили центр тестування на коронавірус

У будівлі Європарламенту у Страсбурзі відкрили центр тестування на коронавірус для асимптоматичних пацієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Francebleu.

В одній із будівель Європарламенту, Louise Weiss у Страсбурзі, 11 травня відкрився новий центр тестування на коронавірус - з ініціативи Європарламенту, як внесок у боротьбу з епідемією. Щодня він зможе приймати 2 тисячі пацієнтів, причому, тільки людей, які не мають симптомів, але є контактними особами хворих на коронавірус.

Відкриття приурочили до початку виходу Франції із жорсткого карантину. Страсбург розташований у регіоні Гран-Ест, що входить до "червоної зони", оскільки є одним з найбільш постраждалих від епідемії.

Додатковий центр для тестування має допомоги завчасно виявляти та ізолювати хворих, що стає ще більш важливим на етапі послаблення обмежень.

Здати тест буде можливо за попереднім записом і призначенням лікаря. Тести здійснюватимуть 4 приватні лабораторії (Biogroup, Barraud, Bio67 та Biola).

Dès lundi, un centre de dépistage du #COVID__19 sera opérationnel dans les locaux du Parlement européen à #strasbourg.

Les personnes asymptomatiques, identifiées comme cas contacts y seront accueillies sur prescription et rendez-vous.

Toutes les infos 👉 https://t.co/eivip7mkm8 pic.twitter.com/tJ68fsz3RH — Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) May 9, 2020

Центр розміщений так, що люди, які приходять тестуватися, не будуть перетинатися з персоналом Європарламенту.

Нагадаємо, вчора Франція розпочала масштабне послаблення обмежень після майже 2 місяців жорсткого карантину. Тепер свобода пересування людей майже не обмежується, у більшості регіонів дозволили відвідувати парки. Відкрилися більшість магазинів та підприємств, частково відновлюють навчання у школах.

Водночас, надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я продовжиться до 10 липня.

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